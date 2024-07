Ladendiebe werden immer professioneller

1 Bei Ladendiebstahl geht alles so schnell, dass man als Außenstehender meist gar nichts bemerkt (gestellte Szene). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Vielleicht sind es die hohen Preise durch die Inflation, vielleicht ist es auch schlichtes Auftragswerk. Aber Ladendiebe greifen immer häufiger zu. Geklaut wird die Schokolade genauso wie teurer Pelz.











Da verschwindet das Parfümfläschchen schon mal heimlich in der Hosentasche, die Flasche wird verstohlen unter die Jacke gesteckt und das eine Hemd in der Umkleidekabine über das andere gezogen, wenn niemand schaut im Supermarkt, im Kaufhaus oder in der Boutique, lassen Ladendiebe in Baden-Württemberg Produkte im Wert von etlichen Millionen Euro mitgehen. Und in vielen Fällen kommen sie nicht nur ein Mal. Selbst ein Hausverbot hält sie nur selten auf. Viele Händler sind verzweifelt. Fragen und Antworten zur Alltagskriminalität.