Der Wasen schläft nachts nicht. Wenn die Besucher zu Hause sind, sammeln die Leute der Abfallwirtschaft tonnenweise Müll ein. Am schlimmsten sieht es aber anderswo aus.
Es ist noch dunkel auf dem Cannstatter Wasen. Eine ungewohnte Ruhe herrscht am frühen Morgen auf dem Volksfest-Gelände. Die Sicherheitsleute sind auf ihren Posten, gelegentlich rollt bereits ein Lastwagen heran, der eine Lieferung für die Festzelte bringt. Ansonsten sind die Gassen zwischen den Buden menschenleer, die meisten Leuchtreklamen ausgeschaltet. Bis ein Fahrzeug um die Ecke biegt.