Riesenloch in Mexiko: Riesiger Krater in Mexiko gibt Rätsel auf

Mitten auf einem Feld in Zentralmexiko hat sich plötzlich die Erde aufgetan. Aus einem Erdloch ist innerhalb weniger Tage ein Krater von der Größe eines Fußballfeldes entstanden. Experten rätseln über die Ursache.
Santa María Zacatepec - Auf einem Feld in Zentralmexiko hat sich aus bislang ungeklärten Gründen ein massiver Krater aufgetan. Das mit Wasser gefüllte Loch vergrößere sich weiter, sagte der Generalkoordinator des lokalen Zivilschutzes, José Antonio Ramírez. Das einzige Haus in der Nähe, das direkt am Kraterrand in der Ortschaft Santa María Zacatepec im zentralen Bundesstaat Puebla steht, sei gefährdet. Die Ursache werde nun untersucht.