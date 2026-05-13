Riesenloch in der Wand: Bewohnte Bruchbude in Herrenberg-Affstätt wirft Fragen auf

Ein baufälliges Haus ist in Herrenberg-Affstätt Ortsgespräch. Besonders seit dort ein Stück Hauswand herausbrach – und sichtbar wurde, dass in der Bruchbude jemand wohnt.
Ungläubige Gesichter: „Was? Da drin wohnt jemand?“ Diese Frage stellten sich Polizeibeamte, als sie am Samstagabend zu einem Einsatz in den Herrenberger Stadtteil Affstätt gerufen wurden. Aus einem baufälligen Gebäude in der Kuppinger Straße war ein Mauerteil auf die Straße gefallen. Mittlerweile klafft ein großes Loch in der Hauswand. Und gibt den Blick frei auf eine offenbar bewohnte Küche.