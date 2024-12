Riesengroße Halle, riesengroße Bühne: Helene Fischer startet in die Aufzeichnungen ihrer ZDF-Show

"Die Helene Fischer Show" wird am ersten Weihnachtsfeiertag um 20:15 Uhr über die TV-Bildschirme flimmern. Dass es die beliebte Musik-Sendung auch in diesem Jahr wieder geben wird, machten der Sender ZDF in einer Mitteilung und die Sängerin via Instagram Mitte September bekannt. Nach und nach tröpfeln weitere Informationen zur TV-Show ein. Am heutigen Freitag (6.12.) und morgigen Samstag (7.12.) laufen die Aufzeichnungen für die Show in der Messehalle Düsseldorf. Fans konnten sich kurz nach der Ankündigung Tickets dafür sichern.

"Die Helene Fischer Show" - große Neuerung

Einen ersten Eindruck von der neuen Show gibt Helene Fischer in einem kurzen Q&A-Videoclip auf Instagram. Im Hintergrund ist das Lichtermeer in den typischen Fischer-Show-Farben zu sehen. Davor steht der Star in einem schwarzen, sportlichen Outfit und klärt persönlich über die wichtigste Show-Neuerung auf:

"Wir haben sogar noch mehr Platz für euch geschaffen. Es können noch mehr Leute zuschauen. Das heißt, wir haben aufgestockt [...] einfach, um noch mehr Party hier zu machen", so Fischer. Die "riesengroße Halle" bleibe die gleiche und auch die Bühne sei "riesengroß". Was sich darauf abspielt, ist noch ein Geheimnis. Zwischendurch ist die Sängerin in dem Clip allerdings in einem neongelben Hosenanzug zu sehen ...

In der Kommentarspalte zu dem kurzen Clip überschlagen sich die Fans vor Begeisterung, rote Herzchen und Komplimente soweit das Auge reicht.

Wie ebenfalls am Donnerstag auf dem Instagram-Account der Sängerin in einer Story veröffentlicht wurde, wird der Schweizer Webvideoproduzent Adrian Vogt (25) von hinter den Kulissen der Show berichten. "Aditotoro [so sein Künstlername, Red.] ist für Team Helene als Backstage-Reporter bei der Helene Fischer Show 2024 dabei! Die Proben laufen auf Hochtouren, und morgen starten die Aufzeichnungen. Wir sind bereit! Euer Team Helene", hieß es in der Story.

Erste prominente Gäste

Bereits vor zwei Tagen machte die Schlagersängerin auf Instagram eine erste und noch unvollständige Gästeliste öffentlich: Demnach können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Sänger und Moderator Giovanni Zarrella (46), Popstar Alvaro Soler (33) und die Musikerin Ayliva (26) freuen. Zarrella hinterließ mit einem Herz-Emoji ein "Andiamo!" ("Auf geht's!") unter dem Beitrag. Fischer selbst fügte in ihrem Post zu den drei Namen ihrer Gäste hinzu: "Und das ist noch lange nicht alles! Wir sehen uns am Wochenende in Düsseldorf! Ich freue mich riesig auf euch!"

2011 flimmerte "Die Helene Fischer Show" zum ersten Mal über die Bildschirme. Pandemie-bedingt musste sie drei Jahre pausieren, bevor sie 2023 zurückkehrte.