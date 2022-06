6 Niklas Kolbe, Luigi Campagna – am Ende reichte es für die Kickers nicht. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Was für ein Drama für die Stuttgarter Kickers! Am letzten Spieltag der Fußball-Oberliga siegen die Blauen bei den SF Dorfmerkingen zwar mit 3:1, doch der SGV Freiberg schafft durch ein in der Nachspielzeit geschossenes Tor zum 2:1 in Nöttingen den Direktaufstieg. Jetzt geht’s in die Aufstiegsspiele.















Was für ein Herzschlagfinale voller Dramatik in der Fußball-Oberliga: Am letzten Spieltag gewinnen die Stuttgarter Kickers bei den SF Dorfmerkingen zwar mit 3:1, werden durch das 2:1 des SGV Freiberg in der Nachspielzeit beim FC Nöttingen aber nur Vizemeister. Dabei hatten sich die Blauen schon als Direktaufsteiger gefühlt. Durch eine Fehlinformation machte ein 1:1-Endstand in Nöttingen die Runde, die Fans stürmten nach dem Abpfiff in Dorfmerkingen jubelnd auf den Platz, auch die Mannschaft begann schon zu feiern. Kurz danach kam die Schock-Nachricht vom Freiberger Siegtreffer in der Nachspielzeit. Die Ekstase schlug in tiefe Enttäuschung um. „Dass wir diese Fehlinfo bekamen tut weh, denn die Emotionen war zunächst sehr groß, umso bitterer ist das Ende“, sagte Trainer Mustafa Ünal. Er blickte aber sofort optimistisch nach vorne: „Durch den ganzen Verlauf wird es zwar nicht einfacher für den Kopf, doch ich bin sicher, dass sich die Mannschaft am Ende belohnt.“ Los geht es mit dem ersten Aufstiegsspiel am kommenden Mittwoch (19 Uhr) daheim gegen Eintracht Stadtallendorf.

Die Kickers waren vor 2000 Zuschauern, darunter über die Hälfte Kickers-Fans, durch einen Treffer von Daniel Nietzer (14.) mit 0:1 in Rückstand geraten. Eine kalte Dusche. Doch sie schüttelten sich kurz und blieben am Drücker. Den verdienten Ausgleich der klar feldüberlegenen Kickers erzielte Konrad Riehle (27.) mit seinem siebten Saisontor. In der Halbzeit waren die Mannschaft von Mustafa Ünal in der Blitztabelle Tabellenerster und Direktaufsteiger, da der SGV Freiberg beim FC Nöttingen durch ein Tor von Ex-Kickers-Spieler Niko Dobros 0:1 hinten lag.

Die zweite Halbzeit begann optimal für den Ex-Bundesligisten: Kevin Dicklhuber gelang mit einem platzierten Schuss die 2:1-Führung (51.). Mit seinem 20. Saisontor erhöhte der Ex-Göppinger acht Minuten später auf 3:1. Die Kickers brachten den Sieg souverän nach Hause. Der Rest war Drama pur. Der Umweg Aufstiegsspiele beginnt für die Kickers am kommenden Mittwoch (19 Uhr) gegen Eintracht Stadtallendorf, den Vizemeister der Hessenliga. Auswärts geht es am 11. Juni oder 14. Juni (je nach Ausgang des ersten Spiels) zu Eintracht Trier. Nur wenn die Kickers aufsteigen, bleiben die SF Dorfmerkingen in der Oberliga. Das passte zu diesem dramatischen Saisonfinale.

Aufstellung Kickers

Castellucci – Riedinger, Zagaria, Kolbe, Kammerbauer – Blank (80. Eroglu), Campagna, Colic (72. Reisig) – Braig (73. Tunjic), Dicklhuber, Riehle (65. Baroudi).

Umweg für die Vize-Meister

