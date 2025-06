Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern, die am Mittwochnachmittag über den Raum Stuttgart ziehen. Dabei sei mit Sturmböen, Starkregen und Hagel zu rechnen.

Wie Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart berichtet, zieht eine Kaltfront, die sich am Dienstagnachmittag noch in Hessen beziehungsweise Rheinland-Pfalz befindet, im Laufe der Nacht in Richtung Stuttgart. Dabei kommt es schon in der Nacht und am Mittwochvormittag immer wieder zu Schauern, örtlich geht auch mal ein Gewitter nieder.

„Aufpassen sollten die Menschen im Raum Stuttgart im Zeitraum zwischen 15 und 19 Uhr“, prognostiziert der Meteorologe. In diesem Zeitraum bestünde eine Unwettergefahr, die mit Hagel von bis zu zwei Zentimetern Größe, Starkregen von 45 bis 50 Litern pro Quadratmeter sowie Sturmböen von bis zu 80 km/h einhergeht.

Dabei komme der Raum Stuttgart noch vergleichsweise gut weg, denn östlich von Stuttgart – wie beispielsweise im Ostalbkreis oder in der Gegend um Ulm – sollen die Unwetter noch deutlich heftiger ausfallen. Dabei könne es zu Hagel von bis zu acht Zentimetern Größe sowie zu Orkanböen von mehr als 100 Stundenkilometern kommen.

Im Raum Stuttgart pendelt sich am Mittwoch das Thermometer bei circa 23 Grad ein, durch die Kaltfront sinkt die Temperatur am Donnerstag allerdings nur unmerklich auf ungefähr 21 Grad.

Auch ein Ausblick auf das Wochenende verheißt nichts Gutes: Am Samstag und Sonntag soll es wechselhaft mit Bewölkung und Schauern bleiben.