Riesen-Baustelle bei Pforzheim: „Meilenstein“ der Enztalquerung auf der A8 ist geschafft – so geht es nun weiter

Der dreispurige Ausbau der Autobahn 8 bei Pforzheim soll etliche Verbesserungen bringen. Ein Meilenstein ist nun geschafft: Was genau an der berüchtigten Enztalquerung geschieht.
Die Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, hatte es so angekündigt – und das Versprechen gehalten. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist der Verkehr entlang der Riesenbaustelle auf der Autobahn 8 bei Pforzheim auf die gerade neu fertiggestellte, dreispurige Trasse in Fahrtrichtung Stuttgart gelegt worden. Damit können nun auch die Arbeiten an der zweiten Trasse mit Fahrtrichtung Pforzheim richtig losgehen.