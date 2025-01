Riedlingen im Kreis Biberach: Nach Fachwerkhaus-Brand wird ein Mann noch immer vermisst

1 Bei dem Brand war ein 82-jähriger Bewohner ums Leben gekommen – ein 68-Jähriger wird noch vermisst. Foto: dpa/Thomas Warnack

Gibt es einen weiteren Toten? Nach dem Brand in einem Fachwerkhaus in Riedlingen wird nach wie vor ein 68 Jahre alter Bewohner vermisst. Auch eine Drohne hilft nicht.











Zwei Tage nach dem Brand in einem Fachwerkhaus in der Altstadt von Riedlingen (Kreis Biberach) wird noch immer ein 68 Jahre alter Bewohner vermisst. Bei dem Brand am Sonntagnachmittag starb ein 82 Jahre alter Bewohner. Zwei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Die Brandursache war weiterhin nicht bekannt. Der Schaden wurde auf rund eine Million Euro geschätzt.