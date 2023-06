1 Ortsvorsteher Gerhard Fricker empört sich über die Falschmeldungen im Internet. Foto: Knut Krohn

Über Riedböhringen wird eine Ausgangssperre verhängt, weil dort viele positive Fälle getestet werden. Weh tut den Einwohner aber nicht dieses Ergebnis, sondern die Reaktion der Umwelt – vor allem in den sozialen Netzwerken.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Riedböhringen - Adelbert Fricker schwebt nicht zwischen Leben und Tod. Er liegt nicht auf der Intensivstation. Er wird auch nicht künstlich beatmet. Der Mann sitzt quicklebendig im Garten auf der Terrasse im heimischen Riedböhrigen und blinzelt in die Frühlingssonne. Dann versucht er zu erklären, wie er zu einer Art Star in der Geschichte über die Ausbreitung des Coronavirus werden konnte. Adelbert Fricker lacht viel. „Man kann das nur mit Humor nehmen“, sagt er. Der Mann hätte in diesen Tagen allerdings auch einigen Grund dazu, Zweifel am Verstand der Menschheit zu hegen. Oder wie Fricker es ausdrückt: „Es sind eben ziemlich viele Idioten unterwegs!“