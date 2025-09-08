„Riderman“ in Bad Dürrheim: Ermittlungen nach Massensturz bei Radrennen mit 100 Verletzten

Ein Massensturz mit etwa 100 Verletzten beim „Riderman“ schockt Teilnehmer und Zuschauer. Was genau passierte in der Linkskurve bei Bad Dürrheim?
Nach dem Massensturz mit etwa 100 Verletzten beim Radrennen „Riderman“ nahe Bad Dürrheim ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Man wolle herausfinden, wie es zu den Stürzen von Teilnehmern gekommen sei, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz auf Anfrage. Erst nach diesen Ermittlungen werde geprüft, ob ein Vorwurf der Körperverletzung erhoben werden könne oder nicht.