Schock für die San Francisco 49ers: Ihr Neuzugang Ricky Pearsall wurde am Samstagnachmittag überfallen und dabei angeschossen. Er soll eine Verletzung an der Brust erlitten haben und wird im Krankenhaus behandelt. Sein Zustand sei ernst, aber stabil.

Der US-amerikanische Footballer Ricky Pearsall (23) ist bei einem versuchten Raubüberfall angeschossen worden. Sein Team, die San Francisco 49ers, veröffentlichte ein Statement.

In der einer Stellungnahme heißt es, dass Pearsall bei dem Vorfall am Samstag, dem 31. August, "eine Schusswunde in der Brust" erlitten habe und sich "in ernstem, aber stabilem Zustand" befinde. Man schicke Gedanken und Gebete an den Verletzten und seine gesamte Familie.

"FOX40" berichtete, dass der Sportler auf dem Weg zu einer Autogrammstunde gewesen sei, als sich der Vorfall ereignete. Das San Francisco Police Department (SFPD) erklärte laut "People", dass die Schießerei am 31. August, gegen 15:40 Uhr in der Gegend von Geary Street und Grant Avenue stattgefunden habe. Als die Beamten am Tatort eintrafen, "fanden sie zwei männliche Personen mit Verletzungen vor".

Beide seien anschließend "zur weiteren Untersuchung" ins San Francisco General Hospital gebracht worden. Eine vorläufige Untersuchung habe ergeben, dass der Verdächtige versucht hatte, Pearsall auszurauben. "Während des versuchten Raubüberfalls kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sowohl der Verdächtige als auch das Opfer verletzt wurden", heißt es in der Erklärung. "Der Verdächtige befindet sich in Gewahrsam und die Anklage steht derzeit noch aus."

Bürgermeisterin lobt Polizeiarbeit

Die Bürgermeisterin von San Francisco, London Breed (50), teilte via X (vormals Twitter) mit: "Die Polizei von San Francisco war sofort vor Ort und nahm den Schützen fest. Meine Gedanken sind in dieser Zeit bei Ricky und seiner Familie. Wir werden weitere Updates, auch zu seinem Zustand, bereitstellen, sobald wir sie erhalten."

Pearsall wurde Anfang des Jahres von den 49ers in der ersten Runde ausgewählt und war der 31. Pick im NFL-Draft. Zuvor spielte er für die Arizona State Sun Devils, bevor er für die Saisons 2022 und 2023 an die University of Florida wechselte. Der Wide Receiver hat aufgrund einer Schulterverletzung in seiner ersten Profisaison an keinem Vorbereitungsspiel teilgenommen, berichtete NBC. Die 49ers werden ihre Saison am Montag, 9. September, im Levi's Stadium mit einem Spiel gegen die New York Jets eröffnen.