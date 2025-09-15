Ricky Hatton ist tot: Liam Gallagher und David Beckham trauern um Box-Legende

Der ehemalige britische Profiboxer Ricky Hatton starb am 14. September 2025 im Alter von 46 Jahren. Prominente wie Liam Gallagher oder David Beckham nehmen jetzt Abschied von der Box-Legende und widmen ihm rührende Beiträge auf Social Media.

Der frühere Box-Weltmeister Ricky Hatton (1978-2025) ist am 14. September 2025 im Alter von 46 Jahren gestorben. Mit dem Spitznamen "The Hitman" war er einer der beliebtesten Boxer und Sportpersönlichkeiten Großbritanniens. Neben zahlreichen Fans nehmen auch viele Prominente Abschied von der einstigen Box-Legende.

David Beckham (50) zum Beispiel würdigte den Boxer mit drei Bildern in einer seiner Instagram-Storys. "Ricky war einzigartig... einfach herzzerreißend", schrieb die Fußball- über die Box-Ikone. Und weiter: "Ricky war in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Und von vielen Fans geliebt."

Viele Fußballstars trauern um den Boxer

Hatton, der aus Stockport in der Nähe von Manchester stammt, war ein bekannter Fan vom Fußballklub Manchester City. Beim Premier-League-Derby gegen Manchester United am Sonntag im Etihad Stadium widmeten Fußballfans dem Boxer eine Gedenkminute, gefolgt von tosendem Applaus, Jubel und Gesängen.

An der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte auch Manchester-City-Trainer Pep Guardiola (54), Hatton sei ein "wahrer Champion" und "Teil der Man City-Familie", so die BBC.

Der ehemalige Manchester-United-Spieler Wayne Rooney (39) teilte auf X ein Bild, wie er Hattons Gürtel vor einem Kampf im Jahr 2007 in den Ring trug und schrieb, er sei am Boden zerstört. "Eine Legende, ein Kämpfer und ein großartiger Mensch". In Gedanken sei er "bei Rickys Familie".

Oasis-Sänger Liam Gallagher (52), bekennender Manchester-City-Fan, widmete dem Boxer ebenfalls einen Beitrag auf X: "Ich war absolut am Boden zerstört, als ich die Nachricht über Ricky Hatton hörte. Es war mir eine große Ehre, ihn zu kennen und seine Gürtel zu tragen. Ruhe in Frieden, Champ. Lebe für immer."

Auch aus Deutschland gibt es Trauer-Beiträge. Bayern-Trainer Vincent Kompany (39), der von 2008 bis 2019 für Man-City spielte und das Team jahrelang als Kapitän anführte, schrieb auf X: "Wir werden dich vermissen, Ricky. Unsere Gedanken sind mit der Familie und den Freunden. Ruhe in Frieden, Legende." Er veröffentlichte dazu ein Bild, das ihn bei einer Feier mit Liam Gallagher von Oasis und dem verstorbenen Ricky Hatton zeigt.

Der ehemalige britische Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury (37) schrieb auf Instagram: "Ruhe in Frieden, Legende Ricky Hatton.

Am Sonntag fand die Polizei Hattons Leiche in seinem Haus in Manchester, wie britische Medien berichteten. Ein Sprecher der Greater Manchester Police sagte, dass die Beamten von einem Bürger gerufen wurden. Derzeit gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, heißt es in der Polizeimeldung.

Hatton, der im Laufe seiner 15-jährigen Karriere 45 seiner 48 Profikämpfe gewann, kämpfte zuletzt 2012 professionell. 2024 wurde er in die Hall of Fame des Boxens aufgenommen. Er trat in verschiedenen TV-Shows als Publikumsliebling auf, so etwa 2024 in der britischen Eiskunstlauf-Show "Dancing on Ice".

Im Jahr 2023 sprach Ricky Hatton in der Doku "Hatton" ausführlich über sein Privatleben und auch über seine schweren psychischen Probleme.