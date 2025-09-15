Ricky Hatton ist tot: Liam Gallagher und David Beckham trauern um Box-Legende

Der ehemalige britische Profiboxer Ricky Hatton starb am 14. September 2025 im Alter von 46 Jahren. Prominente wie Liam Gallagher oder David Beckham nehmen jetzt Abschied von der Box-Legende und widmen ihm rührende Beiträge auf Social Media.
Der frühere Box-Weltmeister Ricky Hatton (1978-2025) ist am 14. September 2025 im Alter von 46 Jahren gestorben. Mit dem Spitznamen "The Hitman" war er einer der beliebtesten Boxer und Sportpersönlichkeiten Großbritanniens. Neben zahlreichen Fans nehmen auch viele Prominente Abschied von der einstigen Box-Legende.