Rick Hurst ist tot: Trauer Star aus Ein Duke kommt selten allein

1 Trauer um "Ein Duke kommt selten allein"-Star Rick Hurst. Foto: imago/Newscom / AdMedia / Laura Farr

Durch die Serie "Ein Duke kommt selten allein" wurde er berühmt, nun ist Schauspieler Rick Hurst gestorben. Er wurde 79 Jahre alt.











Trauer um Rick Hurst (1946-2025): Der amerikanische Schauspieler, der Deputy Cletus Hogg in der langjährigen Serie "Ein Duke kommt selten allein" darstellte, ist am Donnerstag im Alter von 79 Jahren gestorben. Das bestätigte laut "The Hollywood Reporter" das "Cooter's Place Museum" in Pigeon Forge, Tennessee. Rick Hurst hatte dort zuvor offenbar einen geplanten Auftritt abgesagt.