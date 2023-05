1 VfB-Fans mit einem Protestplakat gegen die Pläne der DFL Foto: imago

Der deutsche Profifußball steht vor der Frage, ob er einen finanzstarken Investor ins Boot holen soll – und damit vor einer Zerreißprobe. Auch wenn der Deal Clubs wie dem VfB Stuttgart viel Geld einbrächte, ist Vorstandschef Alexander Wehrle skeptisch.









Die Bundesliga ist in Sorge. In Sorge davor, in naher Zukunft nicht nur von der englischen Premier League, sondern auch von der spanischen und der italienischen Liga abgehängt zu werden. Und davor, junge Fans an Tiktok und Co. zu verlieren und damit irgendwann auch den Nimbus als der Deutschen liebstes Kind.