Richtung München Vollsperrung auf A8 – Transporter steht quer auf Fahrbahn

Von red/dpa/lby 09. Januar 2019 - 08:28 Uhr

Wegen der vereisten Fahrbahn gestaltet sich die Bergung schwierig (Symbolbild). Foto: Bernd März/dpa

Auf der Autobahn 8 steht ein Lastwagen quer auf der Fahrbahn. Die A8 ist deshalb zwischen Friedberg und Dasing in Richtung München voll gesperrt.

Friedberg - Wegen eines querstehenden Transporters auf der Autobahn 8 brauchen Autofahrer am Mittwochmorgen im Berufsverkehr viel Geduld. Die Autobahn sei in Richtung München zwischen Friedberg und Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) voll gesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen in Augsburg.

Der Transporter habe zwei Autos auf einem Anhänger geladen und stehe quer über alle Fahrspuren. Wie lange die Vollsperrung andauern wird, war zunächst unklar. Nach den Angaben des Sprechers ist die Bergung des Transporters wegen der vereisten Fahrbahn schwierig.