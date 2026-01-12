Ob Extremwetter oder Schäden an der Infrastruktur - Katastrophen kommen meist überraschend. Wären Sie für drei Tage ohne Supermarkt und fließendes Wasser vorbereitet? Das sollte man für den Notfall zu Hause haben.
Der großflächige Stromausfall in Berlin zu Beginn des Jahres hat es deutlich gezeigt: Die moderne Infrastruktur ist verwundbar. Ob durch extreme Wetterereignisse infolge des Klimawandels, technische Defekte oder gar gezielte Angriffe - eine Notlage kann jeden treffen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) rät daher dringend dazu, eine persönliche Notfallvorsorge zu treffen. Einen Überblick, was in keinem Haushalt fehlen sollte, gibt es hier.