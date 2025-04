Die Fitness-Influencerin Sophia Thiel (30) legt ihren Fokus aktuell wohl ganz auf den Herzmuskel. Sie ist frisch verliebt. Mit der "Bild"-Zeitung hat sie über den neuen Mann an ihrer Seite gesprochen. Der Berliner Polizist hat sie aber nicht bei einer Verkehrskontrolle umgehauen.

Sie haben sich über die Dating-App Tinder kennengelernt. "Ich habe dort jemanden gesucht, dem ich auch so auf der Straße hätte begegnen können." Er sei "keiner dieser Männer", die man "auf super-exklusiven Promi-Partys" treffe, erzählt die Influencerin, die auf Instagram mehr als 1,3 Millionen Followerinnen und Follower hat.

Die gebürtige Rosenheimerin hatte demnach etwas Bodenständiges gesucht. Sie wollte jemanden, der morgens aufstehe und glücklich mit dem sei, was er habe. Der auch die "kleinen Dinge" zu schätzen wisse: "Einer, der nicht immer höher, schneller und weiter kommen will - und für den die Karriere nicht das Allerwichtigste im Leben ist. Bitte kein Mann mehr mit dem Kopf in den Wolken statt im realen Leben."

Liebe im Eiltempo: Gemeinsame Wohnung und Familienplanung

Im September letzten Jahres habe Sophia Thiel den Beamten kennengelernt. Er habe zunächst nicht gewusst, wer sie ist, bis sie vor ihm stand und er laut ihrer Aussage "etwas überfordert" war. Aber dann habe es gleich gefunkt. "Weil wir uns sofort stundenlang in die Augen schauen konnten und - auf eine ganz eigene Weise - nach kürzester Zeit schon super intensiv verbunden waren. Das habe ich noch nie mit einem Mann erlebt."

Thiel habe ihren Freund schon ihren Eltern vorgestellt. Ihr neuer Partner sei bereits im Februar bei ihr eingezogen und auch über Nachwuchs wurde schon gesprochen: "Auch für ihn kommt es im Leben darauf an, eine eigene Familie zu haben. Also: Er ist ready - und jetzt kommt es drauf an, wann ich ready bin."

Im Gespräch mit "Bunte.de" hat Thiel bereits im Februar erzählt, dass sie ihre neue Liebe gewissermaßen ihren Freunden zu verdanken hat. "Alle meine Freunde haben über Tinder jemanden gefunden. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat", erklärte sie.