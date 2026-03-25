Richtfest in Waiblingen: „Das neue Herzstück des DRK“ wächst – Eine Leitstelle für Krisen rund um die Uhr

In Waiblingen wächst ein Zentrum, das mehr sein will als Beton: Leitstelle, Rettungswache und DRK-Verwaltung sollen den Kreis krisenfest machen – und die 112 neu denken.

Der Blick geht nach oben, Applaus hallt über das Gerüst. Für einen Moment wirkt die Baustelle gegenüber der Rundsporthalle in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) wie ein Festsaal auf Zeit. Zwischen Stahlstreben und rohen Betonwänden wird gefeiert, was einmal Leben retten soll. Das Richtfest für das neue Zentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) markiert einen Punkt, an dem aus Plänen greifbare Realität wird.

„Es ging täglich voran, voran – und das in großen Schritten“, sagt Landrat und DRK-Präsident Richard Sigel. Und er klingt dabei wie jemand, der die Mühen der vergangenen Jahre noch im Rücken spürt. Denn was hier entsteht, ist mehr als ein Bauprojekt. Es ist, so Sigel, „das neue Herzstück des DRK“. Das Ensemble aus Leitstelle, Rettungswache und Kreisgeschäftsstelle soll eine „moderne, leistungsfähige und vor allem krisensichere Infrastruktur“ schaffen.

DRK findet nach Jahrzehnten den perfekten Standort

Es ist ein Projekt, geboren aus Mangel – und gewachsen aus Notwendigkeit. Jahrzehntelang suchte das DRK nach einem geeigneten Standort, während Einsatzzahlen stiegen und die alte Zentrale aus den späten 1970ern zunehmend an ihre Grenzen stieß. Jetzt, endlich, scheint alles zusammenzufinden: Platz, Geld, politischer Wille.

Ein tiefer Schluck zum Abschluss des Richtfestspruchs. Landrat Richard Sigel (Zweiter von links) klatscht Applaus. Foto: Frank Rodenhausen

Die Dimensionen sind entsprechend groß. Rund 40 Millionen Euro fließen in den Neubau. Die integrierte Leitstelle allein verschlingt mehr als 17 Millionen Euro, finanziert zu 55 Prozent von den Krankenkassen, der Rest kommt vom Landkreis. Elf Abfrageplätze, redundante Serverräume, Backup-Systeme für mehr als 150 Stunden Betrieb ohne externe Versorgung – das klingt nach Technik, ist aber vor allem eines: ein Versprechen von Sicherheit.

Krisenbewältigung: DRK plant für den Ernstfall im Alltag

Denn hinter den Zahlen steckt ein wachsender Druck. 138.000 Dispositionen im Jahr, zehntausende Einsätze, dazu Extremwetter, Stromausfälle, globale Krisen. Die Katastrophe ist längst kein Ausnahmezustand mehr, sondern Teil der Planung. „Gerade jetzt zeigen die Geschehnisse in der Ukraine und im Nahen Osten, wie wichtig es ist, über den Ernstfall im Alltag hinaus vorbereitet zu sein“, betont der Landrat.

Die neue Leitstelle soll genau das leisten: vernetzt sein, ausfallsicher, flexibel. Sie wird digital mit anderen Regionen gekoppelt, kann im Ernstfall Kräfte koordinieren, Informationen bündeln, Entscheidungen beschleunigen. Ein Funkturm sichert die Kommunikation unabhängig vom Netz. Was technisch klingt, ist politisch: der Versuch, Kontrolle zurückzugewinnen in einer Welt, die immer unberechenbarer wird.

Mehr als 40 Handwerker täglich auf der Baustelle

Doch das Richtfest erzählt noch eine andere Geschichte. Eine vom Alltag auf der Baustelle. Bis zu 40 Handwerker arbeiten hier täglich, zwei Kräne drehen ihre Kreise, Tausende Kubikmeter Erde wurden bewegt. Schritt für Schritt wächst das Gebäude – erst Rohbau, dann Hülle, dann Innenleben. Räume entstehen, in denen später Entscheidungen über Leben und Tod fallen.

Und mittendrin: das DRK selbst, im Wandel. Geschäftsführer Sven Knödler nennt das Projekt ein „Jahrhundertprojekt mit Vorbildfunktion“. Nicht nur wegen der Technik, sondern auch wegen der Idee dahinter. Verwaltung, Pflege, Rettungsdienst, Ehrenamt – alles unter einem Dach. „Ein Ort des Miteinanders“, sagt Knödler. Einer, der auch Fachkräfte anziehen soll, in einem Bereich, der längst unter Druck steht.

Menschen im Mittelpunkt: Neue Räume für Helfer im Dauereinsatz

Denn die eigentlichen Protagonisten dieses Baus sind nicht die Architekten oder Politiker. Es sind die Menschen, die hier arbeiten werden. Rund 40 Einsatzkräfte allein in der Rettungswache, dazu hunderte Beschäftigte in Sozialarbeit und Pflege. Für sie entstehen Schulungsräume, Aufenthaltsbereiche, eine Cafeteria, kleine Inseln im Dauerstress des Helfens.

Gleichzeitig wird das Zentrum auch zum Symbol. Für einen Landkreis, der sich wappnen will. Für eine Gesellschaft, die merkt, dass Sicherheit keine Selbstverständlichkeit ist. Und für ein System, das nur funktioniert, wenn es im Hintergrund reibungslos läuft.

Am Ende des Richtfests spricht eine Bauleiterin den klassischen Richtspruch. Sie nennt das Gebäude „mehr als nur Beton“. Vielleicht ist das die treffendste Beschreibung. Denn hier wächst nicht nur ein Haus. Sondern die Hoffnung, dass im Ernstfall jemand da ist, der ans Telefon geht – und weiß, was zu tun ist.