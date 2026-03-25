Richtfest in Waiblingen: „Das neue Herzstück des DRK“ wächst – Eine Leitstelle für Krisen rund um die Uhr

In Waiblingen wächst ein Zentrum, das mehr sein will als Beton: Leitstelle, Rettungswache und DRK-Verwaltung sollen den Kreis krisenfest machen – und die 112 neu denken.
Der Blick geht nach oben, Applaus hallt über das Gerüst. Für einen Moment wirkt die Baustelle gegenüber der Rundsporthalle in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) wie ein Festsaal auf Zeit. Zwischen Stahlstreben und rohen Betonwänden wird gefeiert, was einmal Leben retten soll. Das Richtfest für das neue Zentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) markiert einen Punkt, an dem aus Plänen greifbare Realität wird.