Ein besonderer Bau in Neckarweihingen feiert Richtfest. In idyllischer Lage entsteht hier eine Heimat für einen bunten Mix an Menschen.









„Wir sind froh um jede einzelne Wohnung, die in dieser Zeit entsteht“, sagt die Ludwigsburger Baubürgermeisterin Andrea Schwarz am Freitagmittag beim Richtfest des Neubauprojekts Weingarten Living in Neckarweihingen. Die Situation in der Baubranche unter anderem wegen Material- und Fachkräftemangels sei bekanntlich sowieso schon schwierig. „Wir richten den dringenden Appell an die Bundes- und Landespolitik, diese Situation ernstzunehmen.“

Die Auftragsbücher bei immer mehr Betrieben blieben leer, so Andrea Schwarz, es gebe gar erste Anzeichen für eine drohende Welle von Mitarbeiter-Entlassungen. „Das wäre furchtbar“, betont sie. Zumal sich die Wohnungsnot weiter und weiter verschärfe. Die Politik müsse daher die Finanzierbarkeit von Bauprojekten verbessern.

Entsprechend „stolz“ ist man im Rathaus, dass bei der Wohnungsbau Ludwigsburg weiterhin gebaut wird. Wie in Neckarweihingen, wo im Neubaugebiet Schauinsland Richtung Marbach generell auf mehreren Grundstücken gewerkelt wird. Und auf einem Areal eben in besonderer Weise. Die Ludwigsburger Wohnungsbau errichtet hier vier Mehrfamilienhäuser mit Energieeffizienzstandard Kfw 55. In den 53 Wohnungen wird ein Mix entstehen: 17 Wohnungen werden verkauft, wofür es laut Achim Eckstein, Abteilungsleiter für Projektmanagement bei der Wohnungsbau Ludwigsburg, trotz der angespannten Situation „eine gute Nachfrage“ gibt. Auch weil aufgrund der Energieeffizienz die Nebenkosten überschaubar sind. Acht Wohnungen werden normal vermietet, zwölf dienen als Anschlussunterbringung für Flüchtlinge, und 16 bieten dank geförderter Miete bezahlbaren Wohnraum. Der Mietpreis beginnt hier bei acht Euro pro Quadratmeter.

Massive Holzbauweise spart CO2 ein

Neben dem Mix an Wohnungen ist die Bauweise besonders. Drei der vier Häuser entstehen als so genannte Cubes in Massivholzbauweise. Das vierte mit Ziegeln, da der Bau aufgrund des Höhenunterschiedes sonst nicht wirtschaftlich gewesen wäre. Insgesamt sind es dann sechs Cubes auf dem Gelände. „Wir haben durch die Holzbauweise gegenüber herkömmlicher Bauweise eine hohe CO2-Einsparung, insgesamt sind das 740 Tonnen“, sagt Achim Eckstein. Andrea Schwarz ruft diese Vorgabe in Erinnerung. „Es geht um bezahlbaren Wohnraum, aber auch um Nachhaltigkeit. Das war und ist insbesondere im Baugebiet Schauinsland eine der wesentlichen Anforderungen.“ Auch sonst befinden sich in dem Gebiet oberhalb vom Neckar mehrere Holzhäuser.

Das erste Gebäude von Weingarten Living soll Anfang August bezugsfertig sein. Die Fertigstellung der weiteren drei Gebäude folgt laut Plan zum Jahresende. Zumindest wenn das Wetter nicht allzu häufig wie beim Richtfest am Freitag sein wird. Bei anhaltendem Regen bewegten sich die Gäste zwischen den Pfützen und unter eigens aufgestellten Pavillons. Andrea Schwarz sieht dabei im positiven Sinne eine Parallele: „So wie wir jeden Tropfen dringend fürs Grundwasser brauchen, brauchen wir auch jede dieser Wohnungen gegen die Wohnungsnot.“

Gelebte Vielfalt als ein Ziel

Wohnungsbau Ludwigsburg

Die Wohnungsbau GmbH (WBL) gibt es seit 70 Jahren und ist das Wohnungsunternehmen der Stadt Ludwigsburg. Sie vermietet, verkauft und verwaltet Wohnungen sowie gewerbliche Flächen. Im Bestand befinden sich rund 2250 Wohnungen. Mehr als 10 000 Menschen wohnen oder arbeiten in Objekten der WBL.

Ziele

Die Ziele der WBL sind es, das Wohnen bezahlbar zu machen, den Gebäudebestand für Mensch und Umwelt modern zu halten, Räume etwa auch für Existenzgründer zu entwickeln, und in Quartieren wie beim Projekt in Neckarweihingen für eine gelebte Vielfalt zu sorgen.