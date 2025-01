Richtfest in Ditzingen: Die Doris-Leibinger-Schule nimmt Formen an

1 Die Zimmerleute oben, das Publikum unten: Richtfest in Ditzingen. Foto: Simon Granville

Die Bauarbeiten an der neuen Grundschule sind zügig vorangeschritten – im kommenden Schuljahr soll das Gebäude mit Leben gefüllt werden.











Es werden nicht alle Tage Meilensteine in der Welt gesetzt: In Ditzingen ist die Stadt derzeit dabei, einen solchen zu zementieren. Im Oktober 2023 wurde der Spatenstich für die Grundschule vorgenommen, am Freitag fand das Richtfest statt. Die Einrichtung trägt den Namen Doris-Leibinger-Schule und ist auf dem Gelände der Konrad-Kocher-Schule in die Höhe gewachsen.