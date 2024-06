Richterin zu Julian Assange: „Verfrühtes Geburtstagsgeschenk an Sie“

„Verfrühtes Geburtstagsgeschenk an Sie“

Julian Assange ist ein freier Mann.

Wikileaks-Gründer Julian Assange war nach der Urteilsverkündung auf der Marianen-Insel Saipan Beobachtern zufolge den Tränen nah. Richterin Ramona Manglona hatte in dem US-Außengebiet im Westpazifik am Mittwoch einen Deal mit der US-Justiz abgesegnet, durch den der Australier nun offiziell ein freier Mann ist - nach fünf Jahren Haft in Großbritannien. Die USA wollten dem 52-Jährigen zuvor wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Möglicherweise hätte er dann den Rest seines Lebens im Gefängnis verbracht.