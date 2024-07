Richard-Wagner-Festspiele: Bayreuth: Neue Meistersinger - und Thielemanns Rückkehr

3 Im Bayreuther Festspielhaus gibt es 2025 neue "Meistersinger". Foto: Daniel Karmann/dpa

In Bayreuth startet jetzt wieder Deutschlands größtes Opern-Spektakel. Bevor es losgeht, gibt Festspiel-Chefin Katharina Wagner schonmal einen Ausblick auf das kommende Jahr.











Bayreuth - Die Bayreuther Festspiele holen für die kommende Saison einen Musical-Experten auf den Grünen Hügel: Der Regisseur Matthias Davids, künstlerischer Leiter der Sparte Musical am Landestheater Linz, soll 2025 eine Neuproduktion der "Meistersinger von Nürnberg" bei den Richard-Wagner-Festspielen inszenieren. "Meine Güte, was ist denn jetzt los?", habe er gedacht, als Festspielleiterin Katharina Wagner ihn angerufen habe. Er suche sich aber gerne Herausforderungen. "Das ist so ein Projekt, wovor ich sicher Angst haben kann."