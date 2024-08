Richard „Mörtel“ Lugner: Gedenkfeier im Kamera- und Blitzlichtgewitter

1 Der rote Sarg ist von einem Einkaufszentrum Lugners inspiriert. Foto: dpa/Georg Hochmuth

Der schillernde österreichische Unternehmer Richard „Mörtel“ Lugner hat die Gedenkfeier zu seinem Tod selbst geplant: jede Menge Kameras schwirren im Stephansdom um den ungewöhnlichen Sarg.











Link kopiert



Im Stephansdom in Wien haben Hunderte Menschen bei einer Gedenkfeier von dem verstorbenen österreichischen Unternehmer Richard Lugner Abschied genommen. Der 91-Jährige, bekannt durch seine Auftritte mit Stars und Sternchen beim Wiener Opernball, war am 12. August gestorben. Er wollte wie im Leben eine spektakuläre Veranstaltung, deshalb waren in der Kirche Dutzende Kameras, die jedes Detail live übertrugen.