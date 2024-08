Österreichischer Promi-Bauunternehmer: Richard Lugner mit 91 Jahren gestorben

1 Richard Lugner ist tot. (Archivbild) Foto: SvenSimon/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der unter anderem durch seine Auftritte an der Seite von Hollywoodstars beim Wiener Opernball bekannt gewordene österreichische Bauunternehmer Richard Lugner ist Medienberichten zufolge tot. Wie österreichische Medien am Montag berichteten, starb der 91-Jährige in seiner Villa am Stadtrand von Wien. Der unter dem Spitznamen „Mörtel“ bekannte Lugner brachte seit 1992 alljährlich prominente Ehrengäste zum Wiener Opernball mit und ließ sich dies einiges kosten.