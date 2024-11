Richard Gere: Seine Ehefrau hielt ihn für George Clooney

Richard Geres (75) Frau Alejandra Silva (41) hat ihren späteren Ehemann beim ersten Kennenlernen offenbar mit einem anderen, ziemlich berühmten Schauspielstar verwechselt. Wie Gere im Interview mit der spanischen "Elle" erzählte, sei die Spanierin anfangs völlig ahnungslos gewesen, welche ergraute Hollywood-Eminenz vor ihr stand. "Sie hat sich keine Filme angesehen, was toll war. Ich war sehr glücklich darüber", verriet er.

Silva entgegnete jedoch in dem Interview, sie habe ihn sehr wohl erkannt, was ihr Gere jedoch offenbar bis heute nicht glaubte. "Sie dachte, ich sei George Clooney, aber ansonsten wusste sie genau, wer ich war", berichtet Gere mit einer spürbaren Prise Ironie und brachte seine Gattin damit zum Lachen. Zum Beginn des Interviews berichtete Silva im Übrigen, dass sie sich bereits vor dem ersten Treffen wegen seiner Rolle in "Time Out of Mind" (2014) verliebte. Welche Version wirklich stimmt, bleibt wohl ein Geheimnis zwischen den beiden.

Gere war zuvor zweimal verheiratet

Gere und Silva sollen sich dem "Hello"-Magazin zufolge 2014 im italienischen Positano kennengelernt haben. Der Schauspieler habe in einem Hotel von Silvas Familie an der Amalfiküste übernachtet. 2018 feierten die beiden eine heimliche Hochzeit. Aus ihrer Ehe stammen zwei der drei Söhne von Gere: Alexander (5) und James (4). Mit ihnen wolle das Paar nach Madrid umziehen, wie Gere in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" verriet. Ihre Kinder erziehen sie demnach zweisprachig.

Geres aktuelle Ehe ist mittlerweile bereits seine dritte: Von 1991 bis 1995 war der "Pretty Woman"-Star mit dem Model Cindy Crawford (58) verheiratet. 2002 gab er sich mit der Schauspielerin Carey Lowell (63) das Jawort, nachdem sie zwei Jahre zuvor ihren Sohn Homer auf der Welt begrüßt hatten. 2013 gaben die beiden Kollegen ihre Trennung bekannt, die Scheidung wurde 2016 vollzogen.