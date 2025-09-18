Richard Gere, Florence Pugh und Co.: Stars vereinen sich bei Together for Palestine in London

In London haben Stars wie Richard Gere, Benedict Cumberbatch und Florence Pugh ein Zeichen der Solidarität mit Gaza gesetzt. Mit weiteren Künstlern standen sie beim Event "Together for Palestine" auf der Bühne.

Zahlreiche hochkarätige Stars sind am Mittwochabend in London zusammengekommen, um bei einem "Together for Palestine"-Konzert in der OVO Arena Wembley ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Hollywoodstars wie Richard Gere (76), Benedict Cumberbatch (49) und Florence Pugh (29) standen gemeinsam mit Musikstars wie Bastille, Jamie xx, James Blake, Paloma Faith oder Saint Levant auf der Bühne.

Unter der künstlerischen Leitung von Brian Eno (77) und der palästinensischen Künstlerin Malak Mattar waren insgesamt 69 Artists, Aktivisten und Prominente dabei, um Spenden für Gaza zu sammeln. Unter den Stars auf der Bühne waren zudem Guy Pearce, Louis Theroux, Ramy Youssef, Amelia Dimoldenberg, Charithra Chandran und zahlreiche weitere. Laut dem "Guardian" markiert das Event mit mehr als 12.000 Besucherinnen und Besuchern die größte Wohltätigkeitsveranstaltung Großbritanniens für Gaza.

Richard Gere hält emotionale Rede

Richard Gere überraschte das Publikum, als er seine vorbereitete Rede über die Ärzte in Gaza beiseitelegte und stattdessen von einer "Karawane der Liebe und des Mitgefühls" sprach. Seine Worte gingen über das Skript hinaus und berührten die Herzen der Anwesenden tief. Der "Guardian" beschreibt, wie der Teleprompter-Operator versuchte, mit den unvorhergesehenen Ausführungen Schritt zu halten, jedoch schließlich aufgab.

Benedict Cumberbatch trug gemeinsam mit dem Dramatiker Amer Hlehel ein Gedicht des palästinensischen Dichters Mahmud Darwisch vor. Während der Rezitation hielt Cumberbatch inne und übersprang eine Zeile, die von "den Toten von Gaza, die mit einem Lächeln in den Himmel aufsteigen" sprach. Der "Guardian" berichtet, dass er diese Passage ausließ, um den Respekt gegenüber den Gefühlen der Zuhörer zu wahren. Florence Pugh las ebenfalls ein Gedicht von Mahmud Darwisch vor und hielt eine bewegende Rede.

Event bringt über 1,5 Millionen Pfund ein

Wie die Zeitung berichtet, setzte die Veranstaltung trotz prominenter Teilnehmer aber vor allem bewusst auf palästinensische Perspektiven. Künstlerinnen und Künstler wie Adnan Joubran, Nai Barghouti und Faraj Suleiman brachten ihre authentischen Stimmen direkt aus Gaza in die Arena, während Schauspielstars wie Guy Pearce und Florence Pugh mit Lesungen und Redebeiträgen die emotionale Tiefe des Abends verstärkten.

Mit Ticketverkäufen, Merchandising und Online-Spenden wurden laut "Guardian" über 1,5 Millionen Pfund (rund 1,7 Millionen Euro) gesammelt, die vollständig an Organisationen wie Taawon, den Palestine Children's Relief Fund und die Palestine Medical Relief Society gehen.