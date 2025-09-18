Richard Gere, Florence Pugh und Co.: Stars vereinen sich bei Together for Palestine in London

In London haben Stars wie Richard Gere, Benedict Cumberbatch und Florence Pugh ein Zeichen der Solidarität mit Gaza gesetzt. Mit weiteren Künstlern standen sie beim Event "Together for Palestine" auf der Bühne.
Zahlreiche hochkarätige Stars sind am Mittwochabend in London zusammengekommen, um bei einem "Together for Palestine"-Konzert in der OVO Arena Wembley ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Hollywoodstars wie Richard Gere (76), Benedict Cumberbatch (49) und Florence Pugh (29) standen gemeinsam mit Musikstars wie Bastille, Jamie xx, James Blake, Paloma Faith oder Saint Levant auf der Bühne.