Riccardo Simonetti: Homophobe Anfeindungen wegen Sesamstraße-Besuch

1 Riccardo Simonetti inmitten der flauschigen Bewohner der "Sesamstraße". Foto: NDR/Sesame Workshop/J. Friesicke

Dass Riccardo Simonetti einer der Stargäste in den neuen "Sesamstraße"-Folgen sein wird, sorgte für unzählige homophobe Kommentare. Nun sah man sich zu einem drastischen Schritt genötigt.











Link kopiert



Der Moderator und Autor Riccardo Simonetti (32) wird in der anstehenden Staffel der Kindersendung "Sesamstraße" zu Besuch sein. Ein Gastauftritt, der unter dem Motto "Self Empowerment", also Selbstermächtigung steht und vor wenigen Tagen über die offiziellen Social-Media-Accounts der Sendung angekündigt wurde. Bei Facebook musste der Kommentarbereich jedoch inzwischen aufgrund unzähliger homophober Kommentare und wüsten Anfeindungen gesperrt werden.