Mit einem provokanten Foto setzt Ricarda Lang ein Zeichen gegen digitale Hetze – und sorgt für Diskussionen. Ist das Mut, Kalkül oder Kontrollverlust?
Wer austeilt, muss auch einstecken können – sagt der Volksmund. Ricarda Lang, Ex-Parteichefin der Grünen, Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Backnang/Gmünd und Blitzableiter der deutschen Kommentarspalten, hat die Rollenverteilung jetzt einfach umgedreht. Auf Instagram zeigt sie der Hass-Fraktion den Mittelfinger – und das mit einem Grinsen, das mehr sagt als tausend beleidigte Rückmeldungen.