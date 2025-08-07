Ricarda Lang will mehrere Kinder

Für Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang könnte ein wichtiger Lebensabschnitt näherrücken: Sie und ihr Mann wollen Nachwuchs bekommen.
Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang und ihr Mann wünschen sich eine Familie. „Wir sind auch in der Kinderplanung, ja, auf jeden Fall“, sagte die 31-Jährige auf eine entsprechende Frage im Talk-Format „Bembel & Gebabbel“ des hessischen Senders Hit Radio FFH, das in Hamburg aufgezeichnet wurde. Lang ist mit dem Mathematiker und ehemaligen Sprecher der Grünen Jugend Bayern, Florian Wilsch, zusammen. Vor einem Jahr heiratete das Paar.