Ricarda Lang: „Checkt ihr nicht, was ihr hier gerade tut?“

2025 war Ricarda Lang eine der schlauesten Stimmen im deutschen Politdiskurs. Zeit, sich mit der Ex-Grünen-Chefin zum Rückblick zu treffen: Was bleibt von den Debatten des Jahres?
Ihr Amt als Bundesvorsitzende der Grünen legte Ricarda Lang Ende letzten Jahres nieder. Und profitierte dann 2025 von einem Phänomen, das man schon öfter beobachten konnte: Ohne die Last des Postens (und der grünen Koalitionsbeteiligung) wurde Lang – 31, in Filderstadt geboren, in Nürtingen aufgewachsen – zu einer der originellsten Stimmen im deutschen Politikbetrieb. Vor allem in sozialen Medien wie X, Instagram und TikTok, in denen sie sich so stilsicher, selbstbewusst und oft provokant bewegt, wie man es sonst nur von Medienprofis kennt.