Ricarda Lang bei Caren Miosga: “Autorität von Merz steht in Frage“

Ob die Politik in einer Vertrauenskrise stecke, fragte Caren Miosga am Sonntag in der ARD. Der Rentenstreit in der Union war da ein gutes Lehrstück.
Es war das Wochenende, an dem die Junge Union auf ihrem Deutschlandtag in der Rentenpolitik einen klaren Konfrontationskurs zu Kanzler Friedrich Merz (CDU) gefahren ist und der unerbittlich dagegen hielt. Zu Miosgas Themenschwerpunkt am Sonntag in ihrer Talkrunde in der ARD über die Vertrauenskrise in der Politik passte das Ereignis ziemlich gut, denn auch in der Union schwelt jetzt eine solche Krise. „Friedrich Merz hat zu oft Dinge getan, die er zuvor anders in Aussicht gestellt hatte“, beschrieb Martin Machowecz, stellvertretender Chefredakteur der „Zeit“, das Problem. Die Lockerung der Schuldenbremse und das riesige Kreditpaket für die Infrastruktur sei das krasseste Beispiel und der „absolute Sündenfall“ gewesen - und jetzt auch noch die Sache mit dem Rentenpaket. Es sei doch offensichtlich, dass unser Rentensystem auf lange Sicht nicht finanzierbar sei, sagte Machowecz, Jahrgang 1988. Er verstehe die Kritik der Jungen Union an der fehlenden Generationengerechtigkeit „total“. Die Junge Union habe Merz mit ihren Kampagnen zum Wahlsieg verholfen. Sie habe gelaubt, dass Merz in der Sozial- und Wirtschaftspolitik an ihrer Seite stehe. Und nun das: „Die Junge Union ist völlig verdattert. Merz hat sie fallen gelassen.“ In der Union wollen 18 junge Bundestagsabgeordnete das Rentenpaket mit ihrem Votum blockieren – ob die Koalition das aushält, da war sich Machowecz nicht sicher. Es seien schon Koalitionen an kleineren Problemen zerbrochen. Es sei jetzt die Sache der Fraktionschefs von Union und SPD durch ihre Vermittlungsfähigkeit den Konflikt zu lösen, und er hoffe, dass dies auch gelinge. Obwohl er bei Spahn die Sorge habe, ob der das überhaupt könne und wolle.