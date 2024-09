Ricarda Funk: Deutsche Slalom-Kanutin gewinnt Gesamtweltcup

Slalom-Kanutin Ricarda Funk hat den Gesamtweltcup im Kajak-Einzel gewonnen. Die Olympiasiegerin von 2021 kam beim Weltcup-Finale im spanischen La Seu auf Rang vier. Der reichte, um mit 252 Punkten die Trophäe zu holen. Siegerin beim letzten Weltcup wurde die Spanierin Maialen Chourraut vor Eva Tercelj aus Slowenien und der Amerikanerin Evy Leibfarth. Die zweimalige Paris-Olympiasiegerin Jessica Fox aus Australien belegte Platz fünf.

Bei den Olympischen Spielen in Paris war Funk sowohl im K1 als auch im Kajak-Cross nicht in die Medaillenränge gefahren. „Es ist nicht das, wofür ich die ganzen Jahre hart gearbeitet habe, aber es ist ein kleines Trostpflaster für die Saison. Ich habe damit meine Stabilität gezeigt - mit dem kleinen Ausreißer in Paris. Jetzt bin ich happy“, sagte die in Augsburg trainierende Athletin aus Bad Kreuznach.