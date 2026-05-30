Rhytmische Sportgymnastik: „War die schwierigste Medaille für mich“ – Varfolomeev holt EM-Gold im Mehrkampf

Die Athletin vom TSV Schmiden hat ihrer Sammlung einen weiteren Titel hinzugefügt. Die 19-Jährige hat in Bulgarien noch weitere Chancen auf eine Medaille.

Dieser Titel hat ihr noch gefehlt: Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat nun auch bei Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik Mehrkampf-Gold gewonnen. Die 19-Jährige vom TSV Schmiden, die tags zuvor in der Qualifikation gesundheitlich gehandicapt gewesen war, siegte am Samstag im Finale im bulgarischen Warna hauchdünn mit 0,950 Punkten Vorsprung vor Lokalmatadorin Stilijana Nikolowa, Bronze ging an die Ukrainerin Taisiia Onofriichuk.

„Ich habe mich heute gut und kraftvoll gefühlt“, sagte Varfolomeev: „Ich glaube, das war die schwierigste Medaille für mich. Ich habe schon alle großen Titel im Mehrkampf gewonnen - außer bei der EM. Jetzt ist die Goldmedaille endlich auch da. Das macht mich sehr glücklich und dankbar.“

Die 19-Jährige ist Olympiasiegerin und elfmalige Weltmeisterin. Foto: Claudia Martini/XinHua/dpa

„Darja ist längst nicht bei 100 Prozent“

Ihre Trainerin Julia Raskina erklärte: „Darja ist längst nicht bei 100 Prozent und unser großes Saisonziel sind die Weltmeisterschaften im August in Frankfurt. Daher sind wir umso glücklicher, dass es geklappt hat.“

Varfolomeev, Olympiasiegerin von Paris sowie elfmalige Welt- und nun viermalige Europameisterin, hat in Bulgarien noch weitere Medaillenchancen: Am Sonntag steht sie in den Einzelfinals mit Reifen, Band und Ball. Einzig mit den Keulen hatte sie das Ticket für den Endkampf verpasst.