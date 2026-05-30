Rhytmische Sportgymnastik: „War die schwierigste Medaille für mich“ – Varfolomeev holt EM-Gold im Mehrkampf

Die Athletin vom TSV Schmiden hat ihrer Sammlung einen weiteren Titel hinzugefügt. Die 19-Jährige hat in Bulgarien noch weitere Chancen auf eine Medaille.
Dieser Titel hat ihr noch gefehlt: Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat nun auch bei Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik Mehrkampf-Gold gewonnen. Die 19-Jährige vom TSV Schmiden, die tags zuvor in der Qualifikation gesundheitlich gehandicapt gewesen war, siegte am Samstag im Finale im bulgarischen Warna hauchdünn mit 0,950 Punkten Vorsprung vor Lokalmatadorin Stilijana Nikolowa, Bronze ging an die Ukrainerin Taisiia Onofriichuk.