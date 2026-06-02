Rhythmische Sportgymnastik: Im Video - Darja Varfolomeev glänzt auch bei „Bauch, Beine, Po“

Auch bei der EM in Varna war Darja Varfolomeev die prägende Sportgymnastin. Aber die Olympiasiegerin vom TSV Schmiden glänzte nicht nur im Wettkampf.
Mit drei Goldmedaillen ist Darja Varfolomeev vor einigen Tagen aus Varna zurückgekehrt. Auch dieser Europameisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik hat die Athletin des TSV Schmiden also ihren Stempel aufgedrückt - und ihre Medaillensammlung ordentlich erweitert. Unter anderem eine olympische Goldmedaille sowie elf Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften gehören schon dazu.