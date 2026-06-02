Rhythmische Sportgymnastik: Im Video - Darja Varfolomeev glänzt auch bei „Bauch, Beine, Po“

Auch bei der EM in Varna war Darja Varfolomeev die prägende Sportgymnastin. Aber die Olympiasiegerin vom TSV Schmiden glänzte nicht nur im Wettkampf.

Mit drei Goldmedaillen ist Darja Varfolomeev vor einigen Tagen aus Varna zurückgekehrt. Auch dieser Europameisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik hat die Athletin des TSV Schmiden also ihren Stempel aufgedrückt - und ihre Medaillensammlung ordentlich erweitert. Unter anderem eine olympische Goldmedaille sowie elf Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften gehören schon dazu.

In Bulgarien hat die inzwischen 19-Jährige aber nicht nur mit Band, Ball, Keulen und dem Reifen Eindruck hinterlassen. Seit einigen Tagen ist in einem Video zu sehen, dass sie auch in Sachen Popmusik ziemlich sicher agiert. Textsicher.

Als Varfolomeev nach einer ihrer EM-Übungen auf die Wertung wartete, wurde in der Halle das Lied „Bauch, Beine, Po“ gespielt. Und die Gymnastin sang beim Hit der Rapperin Shirin David gut gelaunt mit und hatte auch eine kleine Choreografie dazu parat. Auch ihre Trainerin Yulija Raskina hatte neben ihr sitzend ihren Spaß.

Der große Saisonhöhepunkt steht für Darja Varfolomeev übrigens noch aus. Im August findet in Frankfurt die WM in der Rhythmischen Sportgymnastik an.