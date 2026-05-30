Rhythmische Sportgymnastik: Gymnastik-Ass Varfolomeev erstmals Mehrkampf-Europameisterin

Olympiasiegerin, Weltmeisterin - und nun auch Europameisterin im Mehrkampf: Darja Varfolomeev glänzt in einem spannenden Duell.
Warna - Gymnastik-Star Darja Varfolomeev ist erstmals Mehrkampf-Europameisterin. Die 19 Jahre alte Olympiasiegerin aus Schmiden gewann bei den Titelkämpfen in der Rhythmischen Sportgymnastik in Warna überlegen Gold im Vierkampf. Nach ihren Übungen mit Reifen, Ball, Keulen und Band verwies die elfmalige Weltmeisterin in einem spannenden Duell mit 120,150 Punkten die Bulgarin Stiliana Nikolowa um 1,4 Zähler auf Rang zwei. Dritte wurde die Ukrainerin Taisiia Onofriitschuk mit 117,150 Punkten.