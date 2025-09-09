Rhythmische Sportgymnastik: Der einzige Mann im Haus

Aus dem verspiegelten Ballettraum im Bundesstützpunkt für Rhythmische Sportgymnastik in Schmiden dringen ungewöhnliche Töne. Ballettmeister Ivan Cheranev spricht in seinem Unterricht nicht Russisch, sondern Englisch. „Mir liegt daran, eine internationale Atmosphäre zu schaffen“, sagt der gebürtige Moskauer, der einige Jahre in der französischsprachigen Schweiz gelebt hat, seit 2010 in Deutschland zuhause ist und seit Beginn dieses Jahres mit den besten deutschen Einzelgymnastinnen arbeitet.

Einem Ballettmeister kommt in der Rhythmischen Sportgymnastik, die Tanz, Ballett und Bodenturnen vereint, eine wichtige Rolle zu. Aber nicht nur deshalb sei die Arbeit am Bundesstützpunkt in Schmiden für ihn „herausfordernd“, sagt Ivan Cheranev mit einem Grinsen: „Ich bin der einzige Mann im Haus.“ Anfangs habe er viel Druck gespürt, erklärt er ernst. Für ihn seien Gymnastinnen früher Mädchen gewesen, die Spaß mit Ball, Reifen, Keulen und Band haben. „Jetzt weiß ich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Die Technik ist extrem anspruchsvoll, sie drehen mehr Pirouetten als Männer im Ballett.“ Auch die Bedeutung seiner Arbeitsstelle habe anfangs für Anspannung gesorgt. „Ich habe realisiert, wir haben hier eine Olympiasiegerin.“

Als Lehrer sammle er in Schmiden ebenfalls ganz neue Erfahrungen, so Cheranev. „Bisher habe ich Schülerinnen und Schüler ein, zwei Tage in Workshops unterrichtet. Hier bin ich täglich mit den Mädchen zusammen, man baut Beziehungen auf, es gibt Konflikte, das ganz normale Menschliche eben.“ Alle Gymnastinnen seien sehr talentiert, aber jede sei anders, sagt der Ballettmeister. „Und jede muss ihren eigenen Weg finden.“

Ivan Cheranev ist seinen eigenen Weg gegangen. Erst lernte er an der Schule für zeitgenössischen Tanz von Nikolai Ogryzskov und an der Akademie für klassisches Ballett Gennady Ledyach in Moskau. 2008 wechselte er an die École-Atelier Rudra Béjart in Lausanne, wo er mit den Choreografien von Maurice Béjart vertraut wurde, der als ein Erneuerer des neoklassizistischen Balletts gilt. 2010 studierte Ivan Cheranev zeitgenössischen und klassischen Tanz an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (ZuKT) und schloss mit einem Bachelor of Arts ab. Danach tanzte er mehrere Spielzeiten am Theater Chemnitz – unter anderem den Yago in „Othello“, den Benvolio in „Romeo und Julia“ und den Benno in „Schwanensee“.

Die „Kompanie Of Curious Nature“, ein zeitgenössisches Tanzensemble in Bremen, war seine nächste Station. Doch ein Bandscheibenvorfall beendete sein Engagement. „Ich bin einen Monat im Bett gelegen“, sagt der 34-Jährige, der drauf und dran war, ganz neue Wege zu gehen. „Ich wollte Computerwissenschaft studieren, doch mein russisches Abitur wird hier nicht anerkannt.“ Also konzentrierte er sich auf seine Genesung. „Seit Anfang 2024 bin ich schmerzfrei und kann auch wieder tanzen.“ Doch auf die Bühne kehrte er – noch – nicht zurück. Denn im Internet entdeckte er das Stellenangebot aus Schmiden und bewarb sich für ein Probetraining. „Wir haben uns für Ivan entschieden, obwohl er noch nie in der RSG gearbeitet hat, aber er bringt vieles mit, ist interessiert und offen für alles“, sagt Sina Maier, die Standortmanagerin in Schmiden. Und die Zusammenarbeit mit Yuliya Raskina, Schmidens Cheftrainerin, klappe perfekt. „Die beiden sind ein tolles Team.“ Das ist wichtig für Erfolge wie die fünf Goldmedaillen von Darja Varfolomeev bei den Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro im August.

Eineinviertel Stunden pro Tag haben die Gymnastinnen Ballettunterricht bei Ivan Cheranov. Die Ballett-Elemente sind essenziell, um die erforderliche Beweglichkeit, Körperspannung, Ausdruck und Anmut zu entwickeln. Ein guter Ballettmeister ist ein Schlüssel zum Erfolg von Gymnastinnen wie der Olympiasiegerin und Weltmeisterin Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden. „Meine Aufgabe ist es, den Gymnastinnen zu lernen, im Flow zu sein“, sagt Ivan Cheranov. „Das heißt, zum einen stark und fest in ihren Bewegungen und zugleich weich und fließend zu sein.“