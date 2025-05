Rhythmische Sportgymnastik: Darja Varfolomeev: Dreimal Gold und einmal Bronze

1 Erfolgreich in Taschkent: Darja Varfolomeev Foto: Eva Herschmann

Darja Varfolomeev holt beim Weltcup in Taschkent drei Siege. Anastasia Simakova wird Dritte mit dem Band.











Link kopiert



Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat beim Weltcup in Taschkent dreimal Gold gewonnen. Die Gymnastin des TSV Schmiden siegte in den Gerätefinals mit dem Ball (29,35), den Keulen (30,00) und dem Band (29,05). Mit dem Reifen hatte die 18-Jährige den Einzug in die Entscheidung verpasst. Auch für ihre Vereinsgefährtin Anastasia Simakova lief das Wochenende in Usbekistan gut. Die 20-Jährige holte mit 27,40 Punkte Bronze mit dem Band. Lada Pusch war ebenfalls zufrieden, die dritte TSV-Gymnastin erreichte zwar kein Finale, belegte im Mehrkampf aber einen guten zehnten Platz.