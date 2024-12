Rhodos & Co.: Wo sind die Unwetter in Griechenland?

Wo sind die Unwetter in Griechenland?

Rhodos & Co.

Ein heftiges Sturmtief hat in der Ägäis schwere Schäden verursacht. Es gab 600 Feuerwehreinsätze und teilweise ist der private Autoverkehr verboten. Ein Dorf musste komplett evakuiert werden.











Ein Sturmtief hat in fast allen Regionen rund um die Ägäis schwere Schäden angerichtet und ein Menschenleben gefordert. Am schlimmsten traf es nach Angaben der Feuerwehr die griechische Ferieninsel Rhodos. Dort musste die Feuerwehr in 600 Fällen ausrücken, um Menschen zu retten und Wasser aus überschwemmten Häusern zu pumpen.