Rheintalbahn zwischen Rastatt und Baden-Baden: Teilstück im August gesperrt – Einschränkungen für Fahrgäste

Die Rheintalbahn wird seit mehreren Jahren ausgebaut.

Der Ausbau der Rheintalbahn nimmt im Sommer eine wichtige Etappe - dafür muss aber ein Stück der Strecke in den Ferien gesperrt werden. Das bedeutet Einschränkungen für Pendler und Reisende.











Im Sommer wird die wichtige Rheintalstrecke zwischen Rastatt und Baden-Baden für drei Wochen gesperrt. Die Sperrung beginnt am 9. August und endet am 30. August, wie eine Bahnsprecherin sagte. Grund dafür sind die Bauarbeiten im Zuge des milliardenschweren Ausbaus der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel. Man habe die Arbeiten absichtlich auf die pendlerarme Ferienzeit in Baden-Württemberg gelegt, wie es weiter hieß. „Die Alternative zur dreiwöchigen Sperrung wären rund 50 Einzelsperrungen gewesen, das heißt beispielsweise ein Jahr lang fast jedes Wochenende.“