Rheintalbahn: Bahn informiert Freiburger über Streckenausbau

1 Das Gesamtprojekt der Rheintalbahn wird in Teilstücken gebaut und soll erst 2041 abgeschlossen werden. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die Rheintalbahn wird auf einer Länge von 200 Kilometern ausgebaut. Bauarbeiten betreffen künftig auch die Schwarzwaldmetropole Freiburg.











Link kopiert



Beim milliardenschweren Ausbau der Rheintalbahn will die Deutsche Bahn (DB) die Strecke auch in Freiburg und Umgebung erneuern. Es sollen dabei neue, bis zu sechs Meter hohe Schallschutzwände auf einer Länge von knapp zwölf Kilometern gebaut werden. Das teilte die DB anlässlich einer öffentlichen Bürgerinformation mit. Der Verlauf der Strecke in der Schwarzwaldmetropole werde sich aber nicht grundlegend ändern.