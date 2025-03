1 Vorfall in Rheinmünster (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Ein Spaziergänger staunt nicht schlecht, als sein geparktes Auto in den Rhein rollt – trotz angezogener Handbremse. Die Polizei geht nun der Ursache nach.











Trotz angezogener Handbremse ist das Auto eines Mannes in Rheinmünster (Landkreis Rastatt) in den Rhein gerollt. Wie die Polizei mitteilte, war der 44-Jährige am Samstagabend an den Fluss gefahren, um dort mit seinem Hund spazieren zu gehen.