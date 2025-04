Rheinland: Tödliche Verpuffung: Mann stirbt bei Arbeiten mit Trennschleifer

1 Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Ein 72-Jähriger ist in einem Kleingarten in Nordrhein-Westfalen bei Arbeiten mit einem Trennschleifer ums Leben gekommen. Bei den Schleifarbeiten an einem Metallfass ereignete sich eine Verpuffung, durch die der Mann tödlich verletzt wurde, wie die Polizei in Euskirchen am Mittwoch mitteilte. Ein 66-Jähriger erlitt zudem einen Schock. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.