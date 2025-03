Rheinland-Pfalz: Zwei Tote und zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

1 Für die zwei Personen kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein schwerer Verkehrsunfall in Bingen am Rhein hat am Dienstag zwei Todesopfer und zwei Verletzte gefordert. Vorangegangen war ein missglücktes Überholmanöver.











Bei einem Verkehrsunfall in Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei Bingen am Dienstagabend mitteilte. Demnach ereignete sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 9 zwischen Bingerbrück und Trechtingshausen. Den Ermittlungen zufolge prallte ein Auto beim Überholen frontal gegen einen Lastwagen.