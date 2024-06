1 Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Verbrechen aus. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Ein Mann entdeckt zwei Leichen in einer Wohnung in Zweibrücken in Rheinland-Pfalz. Der Fall gibt den Ermittlern viele Rätsel auf.











Link kopiert



Zweibrücken/Kaiserslautern - In einer Wohnung in Zweibrücken in Rheinland-Pfalz sind zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Verbrechen aus, wie sie am Dienstag mitteilte. Demnach fand ein 29-Jähriger die Toten am späten Montagabend und alarmierte die Beamten.