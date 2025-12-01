Rheinland-Pfalz: Weibliche Leiche nach Fund von Händen auf A45 entdeckt

Die abgetrennten Frauenhände waren vor zwei Wochen auf der A45 gefunden und durch Fingerabdrücke einer 32-jährigen Frau zugeordnet worden. Ihr drei Monate altes Baby war unverletzt vor einem Kloster im hessischen Waldsolms gefunden worden. Zunächst wusste die Polizei aber nicht, ob die Frau noch lebt. Nun wurde nach dpa-Informationen die Leiche entdeckt, bei der man aber noch klären muss, ob es sich tatsächlich um die 32-Jährige handelt.