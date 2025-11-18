Rheinland-Pfalz: Vier Tote bei Zusammenstoß von Auto und Lastwagen

Bei einem schweren Unfall in Rheinland-Pfalz kommen vier Menschen ums Leben. Unter den Toten ist auch ein siebenjähriges Kind.
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Rheinland-Pfalz sind vier Menschen ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen am Dienstagmorgen auf einer Bundesstraße zwischen Trier und Bitburg ein Lastwagen und ein Auto frontal zusammen, wie das Polizeipräsidium Trier mitteilte. Die drei Autoinsassen, ein 45-jähriger Mann, eine 42-jährige Frau und ein siebenjähriges Kind, sowie der 53-jährige Lastwagenfahrer starben noch an der Unfallstelle.