Rheinland-Pfalz: Vier Tote bei Zusammenstoß von Auto und Lastwagen

TV-Stars waren gute Freundinnen Carolin Reiber erhielt Abschiedspäckchen von den Kessler-Zwillingen

Kurz vor ihrem Tod schickten Alice und Ellen Kessler ihrer Freundin Carolin Reiber noch ein Abschiedspäckchen. Wie die Moderatorin erzählt, erhielt sie es am Samstag - öffnen sollte sie es jedoch erst am Dienstag. In Interviews verriet sie, was sie in dem Paket vorfand.