1 Ersten Ermittlungen zufolge gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden (Symbolbild). Foto: imago images/teamwork/Achim Duwentäster

Seit 31. Januar galt ein 13 Jahre alter Junge aus Meisenheim in Rheinland-Pfalz als vermisst. Jetzt ist er tot am Ufer eines Flusses gefunden worden. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.

Odernheim - In Rheinland-Pfalz hat die Polizei einen seit mehr als drei Wochen vermissten 13-Jährigen tot am Ufer eines Flusses gefunden. Die Umstände ließen keinen Zweifel daran, dass es sich bei der am Ufer der Glan in Odernheim entdeckten Leiche um den Jungen, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Dienstag mit.

Der Junge aus Meisenheim wurde am Montagnachmittag bei Aufräumarbeiten am Ufer gefunden. Er galt seit dem 31. Januar als vermisst. Ersten Ermittlungen zufolge gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.