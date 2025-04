Toter Säugling in Wohnung von junger Mutter gefunden

Im rheinland-pfälzischen Mehring finden Polizei, Notarzt und Rettungsdienst in einer Wohnung einen toten Säugling. Die Kriminalpolizei ermittelt.











Im rheinland-pfälzischen Mehring haben Polizei, Notarzt und Rettungsdienst in einer Wohnung einen toten Säugling gefunden. Mit vor Ort war die Kindsmutter, eine junge Heranwachsende, wie die Polizei in Trier am Donnerstag mitteilte. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen zur Todesursache eingeleitet.