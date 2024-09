Rheinland-Pfalz: Mit Machete und Messer ausgestattet – Mann droht Polizeiwache mit Gewalt

1 Dem Mann gelang es nicht, in die Polizeiwache vorzudringen. (Symbolbild) Foto: imago/Jochen Tack

Weil die Eingangsschleuse der Polizeiwache in Linz (Kreis Neuwied) abgeriegelt ist, kommt ein bewaffneter Mann nicht in die Räume der Polizei. Einsatzkräfte von Spezialeinheiten greifen zum Taser.











Ein mit einer Machete und einem Messer bewaffneter 29-Jähriger hat am frühen Freitagmorgen auf einer Polizeiwache in Linz (Kreis Neuwied) damit gedroht, Polizisten zu töten. Einsatzkräfte von Spezialeinheiten hätten den Tatverdächtigen in der abgeriegelten Eingangsschleuse der Wache fixieren und festnehmen können, teilte das Polizeipräsidium Koblenz mit.